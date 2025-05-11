Турция готова принять российско-украинские переговоры - Эрдоган

Турция готова принять переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой. По словам Эрдогана, "открылось окно возможностей" для урегулирования конфликта на Украине.

Он также заявил президенту России, что всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для переговоров.

О готовности Турции выступить площадкой для переговоров Эрдоган сообщил и французскому президенту Эммануэлю Макрону, с которым тоже поговорил по телефону.

"Президент Эрдоган заявил во время беседы, что на пути к прекращению в**** между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и продолжительного мира", - говорится в сообщении канцелярии президента Турции.

В 2022-м году – в начале конфликта – российская и украинская делегация уже проводили переговоры в Стамбуле.