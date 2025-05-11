Переговоры в Стамбуле пройдут с учетом консультаций 2022-го года - Кремль

Если переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле состоятся, они пройдут с учетом прерванных в 2022 году консультаций, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что российская делегация намерена вести переговоры "с учетом реальной ситуации на земле".

Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, кто будет представлять Россию на возможных переговорах. В 2022 году российскую группу возглавлял официально экс-министр культуры Владимир Мединский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, "предложение Путина о переговорах показывает реальное стремление к миру".

"Это очень серьезное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение", — сказал Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Российская сторона пока не комментировала условие президента Украины Владимира Зеленского пойти на прекращение огня с 12 мая.