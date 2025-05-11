11 Мая 2025
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Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

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Фото: Накануне.RU

Зеленский выдвинул условие участия в переговорах 15 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского коллеги о возобновлении прямых переговоров между Киевом и Москвой.

"Для того, чтобы 15 мая состоялись переговоры РФ и Украины, с завтрашнего дня Москва должна прекратить огонь", - написал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин отказался ввести 30-дневное перемирие без предварительных условий, но предложил возобновить прямые переговоры между Киевом и Москвой в Стамбуле – без предварительных условий и прекращения огня. Его идею поддержал Дональд Трамп, но президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для начала переговоров нужно прекращение огня.

"Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании в****. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой в***** — это прекращение огня, - написал Зеленский. - Нет смысла продолжать убийство даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться".

Теги: владимир зеленский, переговоры, конфликт на украине


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