Макрон – о возобновлении переговоров между Москвой и Киевом: "Это первый шаг, но этого недостаточно"

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение Владимира Путина возобновить российско-украинские прямые переговоры в Стамбуле. По мнению французского лидера, это "первый шаг, но этого недостаточно".

Ранее Киев при поддержке европейских стран выдвинул ультиматум о заключении 30-дневного перемирия без предварительных условий, в противном случае страны ЕС введут масштабные санкции в энергетическом и банковском секторах.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - считает Макрон. По его мнению, российская сторона "ищет выход, но все еще хочет выиграть время".

Идею Путина также прокомментировал президент США Дональд Трамп, ему понравилась перспектива возобновления переговоров.