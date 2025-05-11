Трамп назвал 15 мая "потенциально великим днем для России и Украины"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение российского коллеги возобновить прямые переговоры между Москвой и Киевом 15 мая.

"Потенциально великий день для России и Украины. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая "кровавая баня", надеюсь, закончится. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит большая неделя!" – написал Трамп в своей социальной сети.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на 30-дневное перемирие без предварительных условий, на котором настаивают Киев и европейские страны. Но Кремль готов возобновить переговоры в Стамбуле, прерванные в 2022 году.