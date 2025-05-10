Аббас выступил против выселения палестинцев из сектора Газа и поблагодарил Россию за помощь

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Путин поблагодарил Махмуда Аббаса за возможность приехать в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Президент подчеркнул, что народы связаны крепкими узами дружбы.

"С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизнь более 51 тысячи человек. Растёт напряжённость и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу", - говорится в сообщении.

Россия старается регулярно оказывать помощь. В прошлом году нуждающимся было передано более 800 тонн грузов, включая продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса ближневосточного урегулирования. Однако ситуация усугубляется.

"К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - заметил Путин.

Аббас поблагодарил Россию за поддержку.

"Мы благодарим Российскую Федерацию за ее подходы, ее позиции в поддержку палестинской проблемы, позиции в политической, экономической и других сферах. Мы очень хорошо знаем, что Россия всегда стоит в поддержку справедливости и поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе международного права. Палестинский народ не хочет более того, что предполагается в соответствии с международным правом, и стремится к реализации этого международного права. Мы всегда говорим другим, что необходимо соблюдать международное право. Это очень важно для нас", - заявил он, отметив, что ситуация в секторе Газа плохая - нехватка питания, электричества, других необходимых продуктов.

В Газе погибли 51 тыс. человек. Народ благодарен за гуманитарную помощь Он подчеркнул, что хотят прекращения огня и решения гуманитарных вопросов. Махмуд Аббас заявил, что выступает против выселения палестинцев за пределы Палестины, как об этом говорил Трамп.

"Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная Ривьера". Этот план неприемлем, и поэтому мы отвергли его и не можем принять этот план. Мы также слышали об идее создания американской администрации в Газе. Мы также резко против данной идеи и информировали об этом американцев. Не имеют права ни американцы, ни другие иностранцы править в секторе Газа. Мы хотим вернуться в сектор Газа, и мы хотели бы, чтобы палестинская администрация управляла сектором Газа", - заявил он.