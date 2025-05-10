Пассажирский автобус в Турции столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем

Пассажирский автобус столкнулся с самосвалом и легковым автомобилем на западе Турции, погибли не менее шести человек, многие пострадали, сообщают РИА Новости.

"Около 13.00 автобус столкнулся на трассе Чанаккале - Эзине с груженым бревнами самосвалом и легковым авто. По предварительным оценкам, погибли как минимум шесть человек", - сообщает телеканал.

По его данным, в результате ДТП многие были ранены, они госпитализированы в ближайшие больницы.