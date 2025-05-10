Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения питбуля на женщину

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета России.

7 мая в поселке Зюкайке Пермского края агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника, набросилось на женщину, укусив за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.