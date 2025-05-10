11 Мая 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Свердловские полицейские установили владельцев бойцовских собак, напавших на местного жителя

Свердловские полицейские установили владельцев бойцовских собак, напавших на местного жителя.

Сотрудники свердловской полиции установили личности владельцев двух собак бойцовской породы стаффордширский терьер и шарпей, накануне напавших на жителя Каменска-Уральского, 1979 года рождения. Об этом Накануне.RU проинформировал руководитель пресс-службы свердловского  главка МВД Валерий Горелых. 

По его сведениям, потерпевший от многочисленных укусов животных мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в городскую больницу. Курс лечения он проходит в травматологическом отделении. 

"Хозяевами собак оказалась супружеская пара - мужчина 1982 года рождения и женщина 1981 года рождения, оба ранее судимые. Мужчина неоднократно, в том числе по таким статьям как 161 УК РФ-грабеж, 158-кража, 232 - организация или содержание притонов и 111-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Наказание за последнее преступление он отбывал в ИК-47, откуда освободился в мае 2022 года. Женщина имеет одну судимость по статье 111 УК РФ. В настоящее время супруги  доставлены в дежурную часть территориального ОВД, где дают показания о сути произошедшего конфликта. Решается вопрос об избрании в отношении их меры пресечения. По одной из версий, начало конфликта произошло в магазине, а его финал- на улице. Причиной инцидента могло стать чрезмерное употребление алкоголя. Более подробные и точные обстоятельства ЧП полиция сейчас устанавливает",- отметил полковник Горелых. 

Разбирательство продолжается.

Теги: собаки, нападение, полиция


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