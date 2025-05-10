10 Мая 2025
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80-летие Победы Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Сегодня в Вологде показали военно-историческую реконструкцию одного из эпизодов Великой Отечественной

Картины героического прошлого воспроизводят в областной столице ежегодно в рамках празднования Дня Победы.

В этом году мероприятие прошло уже в 10-й раз и стало частью проекта Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Весна Победы на Русском Севере». В этой совместной с Правительством Вологодской области работе принимают активное участие волонтеры и поисковые отряды.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«В основе сценария – эпизод из Берлинской наступательной операции и освобождения Чехословакии, в которых принимала участие 286-я стрелковая дивизия, сформированная на Вологодчине. Мы наших легендарных земляков, принявших самое деятельное участие в приближении Великой Победы. Их истории - в наших сердцах и служат примером героизма, непоколебимости духа и образцовой самоотдачи во имя светлого будущего», - сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Над воссозданием исторических событий работали 50 реконструкторов. Чтобы наиболее достоверно показать ход боевых действий, использовали макеты стрелкового и минометного вооружения, пиротехнику, имитирующую взрывы ручных гранат, и охолощенное оружие. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Также на площадке работали батальонный узел связи, полковой медицинский пункт, оружейная мастерская и полевой лагерь – попасть туда могли все желающие. До реконструкции в парке Победы провели фестиваль школьных агитбригад, а сразу после гостей мероприятия ждали выступления творческих коллективов города.

Теги: военно-историческая реконструкция, великая отечественная, весна победы на русском севере


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