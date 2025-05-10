ООН проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая.

"Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились", - сообщают РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке. Также полицейские задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.

Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. Добавим, что демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.