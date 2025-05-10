Аппарат "Космос-482", запущенный для изучения Венеры, сошел с орбиты и упал в океан

Космический аппарат "Космос-482", запущенный весной 1972 года для исследования Венеры, прекратил свое существование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

Исследовать Венеру аппарат не смог - из-за неисправности разгонного блока он остался на высокой эллиптической орбите Земли, постепенно приближаясь к планете.

Накануне аппарат сошел с орбиты и упал в Индийском океане.

Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

В соответствии с расчетами специалистов ЦНИИмаш (входит в Роскосмос), аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 9.24 мск в 560 км западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты.