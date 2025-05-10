В Сургуте группа подростков избила трех мужчин

В Сургуте толпа подростков избила трех мужчин. Инцидент произошел 9 мая.

Очевидцы сообщают, что двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что конфликт спровоцировали подростки - они подошли толпой к мужчинам, сидящим на лавочке и устроили словесную перепалку, которая переросла в избиение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, по данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.