Трамп перевел своего опального советника Уолца на работу в ООН

Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинет своего советника по нацбезопасности Майка Уолца на должность постпреда США при ООН.

"На протяжении своей службы в армии, в Конгрессе и на посту моего советника по национальной безопасности, Майк Уолц усердно трудился на благо интересов нашей страны. Я уверен, что он продолжит эту работу и в своей новой роли", - заявил глава государства.

При этом пост советника по нацбезопасности пока останется вакантным: госсекретарь Марко Рубио будет исполнять обязанности, текущий пост тоже останется за ним.

Ранее издание Politico сообщило, что советником по нацбезопасности может стать спецпосланник президента Стив Уиткофф, но CNN, в свою очередь, сообщает, что Уиткофф отказался от этой должности, его устраивает текущее положение.

Консенсусным мнением считается, что Уолца переводят на другую работу из-за скандала с добавлением журналиста в секретный чат спецслужб, где тот узнал подробности удара по хуситам в Йемене.