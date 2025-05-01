Георгий Филимонов поучаствовал в субботнике в Тотьме

Георгий Филимонов принял участие в весеннем субботнике в Тотемском округе Вологодской области.

Вместе со студенческими отрядами, волонтерами, общественниками и жителями города Губернатор Вологодской области вышел на уборку территории у Церкви Воскресения Христова в Варницах.

"1 мая встретили так, как и положено — добрым созидательным трудом. Люди включаются семьями, трудовыми коллективами, вместе с детьми. Получается настоящий праздник честного труда и товарищества. Благодарю каждого неравнодушного вологжанина за личный вклад в улучшение облика нашей области. Вместе делаем наш большой общий дом красивее и чище", - сказал Георгий Филимонов.

Весенний двухмесячный субботник будет проходить в регионе до 31 мая.

Во всех муниципалитетах жители выйдут на уборку дворов, улиц, общественных пространств, территорий у мемориалов и памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. Присоединиться к мероприятиям может любой желающий.