Казахстан будет выдавать "золотые визы" с правом на ВНЖ

Казахстан начнет выдавать так называемые "золотые визы" – миграционные преференции в обмен на инвестиции.

Министерство иностранных дел республики опубликовало обновленные правила получения инвесторской визы. Заявиться на ее получение смогут иностранцы, инвестировавшие в уставной капитал казахстанских компаний не менее $300 тыс. либо купившие местные эмиссионные ценные бумаги на ту же сумму.

"Золотая виза" позволит получить ВНЖ в республике на десять лет.

МИД Казахстана отмечает, что такие визовые программы "зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности".