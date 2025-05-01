Россиянки тратят на детей в три раза больше времени, чем россияне

Российские женщины тратят на уход за детьми и их воспитание в три раза больше времени, чем мужчины. Также временные затраты россиянок на быт в два раза больше, чем россиян, это данные исследования Росстата на которые ссылается ТАСС.

В среднем за день женщины старше 15 лет занимаются детьми 30 минут, мужчины – 11 минут. При этом неработающие мужчины тратят на детей меньше времени, чем работающие.

У исследователей были данные аналогичного опроса за 2019 год, выяснилось, что с тех пор россияне стали в целом тратить меньше времени на уход за детьми и их воспитание.

Что касается "оказания неоплачиваемых бытовых услуг членам домохозяйства и семьи" (формулировка Росстата – прим. ред.), то женщины тратят на них в день 3 часа 23 минуты, мужчины – 1 час 32 минуты.