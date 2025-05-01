США попытаются за 100 дней сблизить позиции России и Украины – Ди Вэнс

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине продолжатся до августа, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы будем вести переговоры о мире еще следующие 100 дней. У нас есть первый шаг — озвученные предложения, и теперь мы будем прилагать усилия, чтобы сблизить позиции Украины и России в течение следующих 100 дней", - сказал вице-президент США.

Ди Вэнс признал, что существует огромная пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы.

"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Русские сказали: "Вот чего мы хотим", и теперь задача дипломатии — попытаться как-то сблизить эти две стороны", — сказал Вэнс в интервью Fox News.