01 Мая 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/John Pryke

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц уйдет в отставку - СМИ

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои посты в Белом доме, сообщает телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. При этом издание Politico заявляет, что место Уолца может занять спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Причем буквально накануне New York Post утверждала, что Уиткоффом и его дипломатическими манерами в Белом доме тоже не довольны. Якобы претензии были к тому, как он вел себя на встрече с Путиным в Кремле: не прибегал к помощи советников и помощников, оставался с президентом России наедине, пользовался услугами кремлевских переводчиков – все это нарушает дипломатические традиции Вашингтона.

Что касается Уолца, в марте этого года он оказался в центре скандала, когда включил в число участников чата в мессенджере Signal журналиста издания The Atlantic, тот получил доступ к сведениям о планах военного удара по хуситам в Йемене и опубликовал полученные данные. Тогда обсуждалось, что Уолц должен бы уйти в отставку, но он не спешил с заявлением, Трамп публично поддержал советникоа, назвав его "хорошим человеком", который "усвоил урок".

Алекс Вонг работал в первой администрации Трампа заместителем специального представителя по Северной Корее, а также заместителем помощника секретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Государственном департаменте. Объявляя о его назначении во вторую администрацию, Трамп сказал, что Вонг помог провести переговоры о встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Теги: майк уолц, стив уиткофф, отставка


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