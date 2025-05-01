МИД России осудил атаку на рынок в Алешках

Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по поводу атаки на рынок в населенном пункте Алешки в Херсонской области. В результате атаки FPV-дронов погибли семь человек, ранения получили более 20. Также сообщалось, что новая волна дронов начала атаку, когда к месту происшествия подъехали спасатели и медики, пытаясь помочь пострадавшим.

В дипломатическом ведомстве заявили, что "атака была преднамеренно осуществлена в праздничный день, когда жители города направились за покупками, чтобы максимизировать количество жертв и пострадавших среди мирных граждан".

"Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ.