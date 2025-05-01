ДТП с троллейбусом и столбом в Краснодаре: госпитализированы 4 человека

В Краснодаре машина каршеринга столкнулась с троллейбусом 12-го маршрута, тот столкнулся со столбом, в результате в больницу доставили четырех человек: водителей легковушки и троллейбуса, кондуктора и пассажира каршеринга, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

ЧП произошло около полудня. "Водитель каршеринга при выезде с ул. Буденного на ул. Володарского не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался со стороны ул. Карасунской набережной и столкнулся со столбом", - сообщили в автоинспекции.