Зеленский ввел санкции в отношении Арестовича*
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении Алексея Арестовича*, экс-советника главы офиса украинского президента.
Арестович* после того, как покинул свой пост в 2023 году уехал из Украины, сейчас точное его местонахождение неизвестно. Он продолжает активно вести соцсети и блоги, критикуя в них действующую власть Украины.
На Украине в отношении Арестовича* возбуждены два уголовных дела, в России его также преследуют по двум статьям.
*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга