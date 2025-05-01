Зеленский ввел санкции в отношении Арестовича*

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции в отношении Алексея Арестовича*, экс-советника главы офиса украинского президента.

Арестович* после того, как покинул свой пост в 2023 году уехал из Украины, сейчас точное его местонахождение неизвестно. Он продолжает активно вести соцсети и блоги, критикуя в них действующую власть Украины.

На Украине в отношении Арестовича* возбуждены два уголовных дела, в России его также преследуют по двум статьям.

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга