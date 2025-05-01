Первый за 30 лет самолет вылетел из Москвы в Сухум

Самолет CRJ-200 авиакомпании "ЮВТ-Аэро" совершает первый за последние 30 лет регулярный пассажирский рейс из Внуково в Абхазию. Ранее стало известно, что аэропорт Сухума получил разрешение на эксплуатацию после реконструкции.

Ожидается, что рейс "ЮВТ-Аэро" в Абхазию будет еженедельным.

Ранее Минтранс России сообщил, что еще несколько авиакомпаний планируют запустить рейсы в Абхазию: "Икар" начнет летать из Уфы с 3 июня, Nordwind из Казани – с 4 июня, "Аэрофлот" из Москвы с 31 мая.