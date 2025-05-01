Дроны атаковали рынок в Херсонской области: семь погибших, 20 пострадавших

FPV-дроны атаковали рынок в городе Алешки в Херсонской области. Населенный пункт располагается на правом берегу Днепра напротив Херсона.

"Около 9:30 в Алешках, в районе центрального рынка, ВСУшники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей", - сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, погибло не менее семи человек, более 20 ранены.

"Подробности уточняются. Все экстренные службы работают на месте", - добавил глава региона, уточнив, что после первой волны ударов по рынку, где уже были погибшие и раненые, началась повторная атака дронов.