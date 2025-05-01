Минобрнауки предлагает доплачивать докторам и кандидатам наук

Минобрнауки предложило ввести стимулирующие выплаты за наличие ученой степени доктора и кандидата наук. Предложение было озвучено в Казани на встрече представителей более чем 40 российских университетов, где обсуждались вопросы нормативного регулирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава.

В настоящее время разрабатывается отраслевая система оплаты труда, включая систему мотивации. В рамках пилотного проекта сформированы размеры окладов по должностям плюс размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. Отдельно планируется предусмотреть меры поддержки молодых ученых и молодых преподавателей.

Замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук заявил, что внедрение отраслевых систем оплаты труда должно обеспечивать укрепление кадрового потенциала и привлечению молодых специалистов в вузы.

Сейчас доплаты за ученую степень на федеральном уровне не предусмотрены, преподаватели получают только оклад. Это может быть одной из причин, почему ученых в России становится все меньше. Так, в 2015-2023 гг. число кандидатов наук, выполнявших научные исследования и разработки, упало с 83 тыс. до 70 тыс. (на 17%), а докторов наук — с 4,4 тыс. до 1,2 тыс. (почти в 4 раза). Общее же количество исследователей снизилось на 10%. Наблюдается интересная закономерность: при продвижении по ступеням "научной иерархии" происходит отпадение ученых от науки. Их словно изымают из науки, заставляя заниматься чем-то другим (бюрократией?), или создают такие условия, чтобы отбивать охоту заниматься наукой. Многие вовсе уходят из науки.

В 2023 году РАН представила доклад, из которого следует, что молодые исследователи не видят перспектив в науке и уходят из нее. Молодежь удается только привлечь в науку, но не удержать. Среди ученых до 29 лет будущее науки через год как мрачное или очень мрачное оценивают 64%.

За последние семь лет численность профессорско-преподавательского состава вузов снизилась на 12%. Докторов наук стало меньше на 17%, кандидатов — на 13%, пишет завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета Алексей Лопатин. Многие вынуждены подрабатывать на стороне, что являетс я позором для страны, которая не может обеспечить нормальную зарплату профессорам и доцентам, считает он.