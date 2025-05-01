В Екатеринбурге насмерть сбили электросамокатчика
В Екатеринбурге машина насмерть сбила электросамокатчика, когда тот пересекал дорогу на красный сигнал светофора.
ЧП произошло около трех часов ночи на перекрестке улиц Щорса и 8 Марта.
"По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны ул. Московская в направлении ул. 8 Марта, допустил наезд на 25-летнего молодого человека, который пересекал перекресток на прокатном электросамокате на запрещающий сигнал светофора слева направо по ходу движения транспортного средства", - сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
В результате столкновения самокатчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер на месте происшествия до приезда медиков.
Водитель легкового автомобиля имеет стаж вождения десять лет, освидетельствование показало, что он был трезв.