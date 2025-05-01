Первомайская пробка на Крымском мосту бьет рекорды

Первомайская пробка на прохождение досмотра на Крымском мосту бьет рекорды. В очереди стоят около 2,5 тыс. машин, время ожидается составляет более шести часов. В пропускных пунктах не хватает сотрудников.

СМИ сообщают, что затор растянулся на 13 километров. Со стороны Керчи – то есть на выезд с полуострова – стоит меньше машин, но небольшой затор тоже есть, около 450 автомобилей. Сообщается, что со стороны материка к мосту в течение дня подъедет еще не меньше тысячи машин – люди хотят провести майские праздники на полуострове.