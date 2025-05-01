Тарифы на электричество вырастут с 1 июля на 12,6% - Минэкономразвития

1 июля этого года тарифы на электроэнергию будут проиндексированы для россиян на 12,6%, сообщили в Минэкономразвития России. Это выше официальной инфляции. Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина предупреждала, что летняя индексация тарифов несколько подстегнет инфляцию, которая только-только начала замедлятся.

Также в прогнозе Минэка говорится, что в 2026 году тарифы на электричество будут проиндексированы на 9,3%, в 2027 году – на 6,9%, в 2028 году – на 4,9%. Примечательно, что ЦБ не устает уверять, что инфляция может вернуться к 4% уже в конце 2026 года, но, похоже, в Минэкономики на это не рассчитывают.