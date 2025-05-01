На случай провала переговоров: США готовят пошлину в 500% для стран, покупающих российскую нефть

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о подготовке законопроекта, который предусматривает введение в отношении России новых, "сокрушительных" санкций на случай, если Москва не начнет "серьезные переговоры" о прекращении конфликта на Украине. По словам Грэма, документ готовы поддержать уже 72 сенатора, передает Bloomberg.

Законопроект подразумевает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, газ или уран. Также США запрещают другим странам покупать российский суверенный долг.

Грэм добавил, что российский лидер Путин "совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента Трампа".

"Когда президент Трамп сочтет, что мы зашли в тупик, ждите действий", - заключил сенатор.