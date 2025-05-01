Tesla подыскивает замену Илону Маску

Совет директоров Tesla подыскивает замену Илону Маску как главе компании. Производитель электромобилей оказался в тяжелой ситуации, и текущая политическая деятельность Маска усугубляет положение дел, пишет Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник.

Издание сообщает, что катастрофическое падение стоимости акций Tesla в этом году (-45%) истощило терпение инвесторов, а Маск в это время продолжает заниматься работой в Департаменте эффективного госуправления в Вашингтоне. Впрочем, недавно он сам заявил, что собирается свернуть деятельность на этом посту – возможно, именно из-за недовольства внутри "родной" компании.

В начале 2025 года продажи и прибыль Tesla критически упали. Так, прибыль сократилась на 71%, следует из отчета компании.