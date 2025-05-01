ИИ привлекут для выявления необоснованно неработающих

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) в будущем планируется привлекать для того, чтобы анализировать занятость людей и их доходы, почему они получают пособия, почему не работают и т.д. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Росстат зафиксировал рекордную с 2008 года нехватку кадров - 2,2 млн человек, или 7,6% от общей численности занятых. Этот показатель вдвое выше, чем было в 2020 году (3,7%). Больше всего не хватает водителей (216 тыс.), рабочих промышленных предприятий и механиков (166 тыс.), инженеров (141 тыс.). В сельском, лесном и рыбном хозяйстве не хватает более 15% работников.

Как говорит Нилов, причин тому много, и это не только сокращение численности трудоспособного населения. Выпущенные специалисты подчас не соответствуют требованиям работодателей. Также влияют зарплаты: люди уходят туда, где больше платят, например в службы доставки. И в этом нет ничего удивительного: люди не хотят работать там, где недоплачивают (таковы образование и здравоохранение, где дефицит кадров огромен. - прим. Накануне.RU).

Кроме того, Россия пожинает плоды предыдущей образовательной политики, которая продолжается до сих пор. Вузы открывают платные места и выпускают людей с дипломами, у которых нет настоящей квалификации.

Наиболее интересное высказывание - о том, как власти собираются бороться с теневой занятостью и получением пособий в этих условиях.

"Цифровизация, а именно система персонифицированного учета Соцфонда, данные налоговой службы, Росфинмониторинга и другие базы сегодня позволяют увидеть и понять, как и на что живет человек. Со временем ИИ позволит анализировать ситуацию с теми, кто не работают, но получают доходы, например пособия. Ведь не секрет, что есть обоснованные и необоснованные причины для выплат", - анонсировал депутат.

В последние месяцы власти озаботились тем, что в стране слишком много самозанятых, которым потом придется платить социальную пенсию. Почти никто из самозанятых, если он не работает еще где-то официально, не платит страховых взносов. Об этом в последнее время власти говорят все чаще. В прошлом году глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России выстраивается система контроля за тем, чтобы традиционные трудовые отношения не подменялись режимом самозанятости.

На днях сообщалось, что Правительство РФ разработало план противодействия нелегальной занятости, включая анализ официально не работающего населения. Так, по данным Росстата, в 2023 году количество людей в трудоспособном возрасте, не являющихся ни занятыми, ни безработными, составляло почти 15 млн человек. Из них почти 12 млн просто не хотят работать. Правда, половина из них студенты, есть еще пенсионеры в трудоспособном возрасте по разным причинам и люди, живущие натуральным хозяйством. Еще 0,7 млн готовы работать, а почти 2 млн - это люди, имеющие доход от какой-то собственности, находящиеся на иждивении, имеют проблемы со здоровьем, но не оформили пенсию по инвалидности.

Роструд совместно с МВД в срок до 15 июля 2025 года должен провести "комплекс мероприятий, направленных на профилактику, выявление и пресечение фактов осуществления трудовой деятельности граждан с нарушением порядка оформления трудовых отношений". За 2024 год Роструд выявил 830 тыс. человек, работающих неофициально, что на 4% больше, чем годом ранее.