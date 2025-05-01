"Мы получаем гораздо больше, чем вложили": Трамп заставил Зеленского заключить сделку о природных ресурсах

Вашингтон и Киев заключили так называемую сделку о природных ресурсах (ранее более известную как сделка по редкоземельным металлам). В рамках соглашения будет создан инвестиционный фонд реконструкции США и Украины. Минфин США и Международная корпорация финансирования развития будут сотрудничать с правительством Украины в управлении подписанной программой.

Министр финансов США Скотт Бессент при этом заявил, что подписание соглашения – "сигнал" для России о том, что администрация президента США Дональда Трампа "привержена мирному процессу".

Напомним, сделку планировалось заключить еще в феврале этого года, но тогда она сорвалась из-за перепалки Владимира Зеленского с руководством США в Белом доме.

Дональд Трамп также прокомментировал заключение сделки. "Сегодня мы заключили сделку, по которой теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов",– сказал Трамп, добавив, что такую сумму передал Украине его предшественник Джо Байден "наличными и военной техникой".