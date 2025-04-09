В США хотят создать фонд для борьбы с теневым флотом РФ

Сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст и его коллега, демократ Ричард Блюменталь, подготовили законопроект, направленный на соблюдение антироссийских санкций в нефтяном секторе. Сенаторы предложили создать фонд в размере $150 млн, чтобы сдерживать поток танкерных судов-"призраков", сообщает Reuters.

Теневые суда, по оценке чиновников, в обход ограничений следуют из РФ на рынки Китая и Индии.

"Россия продолжает свои злонамеренные действия, используя флот-"призрак", чтобы обойти санкции США, обогатить свою собственную военную машину и даже помочь иранской контрабанде нефти", — заявил Джони Эрнст.

Агентство уточняет, что конфискованная США нефть будет продана, а часть полученных средств направят на погашение долга страны. По словам Блюменталя, такая мера придаст американскому экспортному контролю "реальный вес".

Стоит отметить, что санкции не распространяются на российскую нефть, которая продается ниже установленного ЕС потолка цен в $60 за баррель, если сами танкеры не были включены в санкционный список.

Администрация Джо Байдена незадлго до своего ухода из Белого дома ввела масштабные санкции против российского топливно-энергетического комплекса. Они коснулись "Газпромнефти" и "Сургутнефегаза", десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с РФ. Также под санкции Вашингтона попали 183 танкера.

Эффект от этих мер не заставил себя долго ждать. В разных портах по всему миру застряли 65 танкеров с российскую нефтью, написал 13 января Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов. Суда встали в портах Китая, Сингапура, а также в Балтийском море и на Дальнем Востоке. О том, как санкции США повлияют на российский нефтяной сектор — в материале Накануне.RU.