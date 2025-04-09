Росстат: картофель за неделю подорожал на 4,3%

В России продолжают расти цены на картофель. По данным Росстата, за период с 1 по 7 апреля он подорожал на 4,3%. Неделю назад рост цены составлял 4%.

На многие другие овощи цены тоже поднялись вверх. Свекла подорожала на 3,6% (на 2,5% на предыдущей неделе), капуста - на 2,3% (+2,1%), морковь - на 1,6% (+0,8%), лук - на 0,7% (+0,5%), помидоры - на 0,5% (+1,7%).

Зато снизились цены на огурцы (-1,1%) и бананы (-0,4%).

Также на 1,6% подешевели куриные яйца, на куриное мясо цены упали на 0,9%, гречневая крупа и пшено стали дешевле на 0,5%.

Стали чуть доступнее некоторые непродовольственные товары. Стоимость смартфонов снизилась на 0,7%, а кроссовки для взрослых и детские футболки подешевели на 0,4%).