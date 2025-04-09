Евросоюз утвердил ответные пошлины на импорт товаров из США

Страны Евросоюза одобрили ответные пошлины на американские товары. Они начнут действовать с 15 апреля, сообщили в Еврокомиссии.

Это станет ответом на 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминий, которые президент США Дональд Трамп ввел в марте.

В ЕС назвали пошлины США неоправданными и разрушительными. ЕС заявил о своем явном предпочтении найти согласованные с США результаты, которые были бы сбалансированными и взаимовыгодными", — подчеркнули в ЕК.

По данным издания Euractiv, тарифы коснутся американского импорта на сумму €22 млрд. Европейские пошлины составят от 10 до 25% в отношении некоторых американских товаров, включая табак, мотоциклы, птицу, сталь и алюминий.

За введение ответных тарифов проголосовали 26 из 27 стран. Против высказалась только Венгрия.

Пошлины размером 25% на импорт стали и алюминия из Евросоюза на сумму $28 млрд действуют с 12 марта.

9 апреля вышла на новый уровень торговая война между США и Китаем , который грозит полным прекращением экспорта и импорта между двумя ведущими экономиками мира. Накануне стало известно, что общее повышение ввозных пошлин для китайских товаров в США в итоге составит 104% от их стоимости. Президент Америки Дональд Трамп назвал это повышение ответным.

Китай не стал медлить: власти КНР сообщили, что увеличат ввозные пошлины на товары из США с 34% до 84%.