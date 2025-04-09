Владимир Якушев вручил партбилеты «Единой России» шахтерам Донбасса

Секретарь Генсовета Владимир Якушев побывал в шахте «Комсомолец Донбасса» вместе с секретарем реготделения партии, главой ДНР Денисом Пушилиным.

Шахта является градообразующим предприятием, на ней трудятся почти три тысячи человек. Трудятся достойно, госнаград удостоены 53 горняка.

«Донбасс всегда гордился добычей угля и славился своими шахтерами. Эта шахта активно развивается, создано большое количество рабочих мест. Мы не ждем окончания спецоперации, уже сегодня всей страной работаем на то, чтобы экономика Донбасса восстанавливалась», — сказал Владимир Якушев.

Он поздравил с горняков с членством в «Единой России».

«Мы точно победим, решим все вопросы по восстановлению Донбасса и достигнем тех целей, которые нам обозначает Президент Владимир Путин. Такое символическое вручение партбилетов здесь, в шахте, хороший символический знак по возрождению Донбасса и укреплению его экономической мощи», — выразил уверенность секретарь Генсовета.

Денис Пушилин отметил, что шахта имеет качественные перспективы развития, а ее работа помогает обеспечить энергетическую безопасность региона.

«И, конечно, мы видим целеустремленность горняков. Здесь есть и участники специальной военной операции — более полутора тысяч сотрудников. Предприятие развивается, ребятам есть, куда вернуться после Победы. Поэтому будем стараться вводить дополнительные меры поддержки, чтобы предприятие было и самодостаточным и могло подтянуть за собой смежные отрасли», — сказал он.