Москвич в поликлинике облил пол маслом и забил туалет подгузниками

Москвича Константина Казанцева приговорили к административному аресту на 15 суток за хулиганство в городской поликлинике (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).

Сообщается, что мужчину возмутил отказ в приеме врача. "Фигурант, находясь в общественном месте, в городской поликлинике, нарушил общественный порядок - выражая явное неуважение к обществу, разлил растительное масло на лестнице и перилах травматологического отделения, кроме того произвел засор туалета детскими памперсами". – сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.