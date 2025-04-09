Суд оштрафовал уральца за фото с экстремистской татуировкой

Житель Среднего Урала оштрафован за демонстрацию фото с экстремистской татуировкой. Такое решение вынес суд.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, однажды уралец на персональной странице в соцсети ВКонтакте разместил в свободном доступе фото своего тела, на котором была изображена тату с символикой запрещенного движения АУЕ*. Когда об этом стало известно, против него возбудили дело об административном нарушении.

В дальнейшем свердловчанин признал свою вину и даже раскаялся в содеянном. Красноуфимский районный суд назначил ему штраф в 1,5 тысячи рублей.

*По решению Верховного суда РФ признано экстремистским и его деятельность на территории России запрещена