На ЦКАД в Москве запустили движение беспилотных фур

По Центральной кольцевой автодороге в Москве запустили движение беспилотных грузовиков, об этом сообщает Минтранс России.

В Минтрансе заявили, что к 2030 году планируется в 20 раз увеличить протяженность беспилотных коридоров в стране – до 20 тысяч километров.

В 2023 году движение беспилотных фур уже запустили на платной трассе между Москвой и Санкт-Петербургом. В 2026 году запустить беспилотники планируется по трассе М12 "Восток".

Пока на разрешенных к проезду беспилотников участках тестируется работа 67 машин, к концу года планируется довести их число до сотни.