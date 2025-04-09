В Ханты-Мансийске выяснят, почему мужчина пнул чужого ребёнка

В Ханты-Мансийске силовикам предстоит выяснить, почему местный житель позволил себе жестоко обращаться с чужим ребёнком.

По некоторым данным, дело было в одном из дворов. Взрослый мужчина пнул маленького ребёнка, а позже попытался куда-то его утащить. Мальчику удалось вырваться.

В УМВД по Югре сообщили, что отец пострадавшего обратился в полицию, сообщив силовикам о том, что некто поступил не совсем законно с его сыном во дворе дома на улице Самарская. Вскоре предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний местный житель, он задержан и доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.