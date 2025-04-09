Минюст проверяет, есть ли основания для признания Урганта иноагентом

Минюст РФ проверяет, есть ли основания для признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом. Это следует из ответа министерства на запрос депутата Госдумы Николая Новичкова, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что Ургант зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя. Новичков попросил проверить эту информацию "с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего" как оснований для признания Урганта иноагентом.

В 2023 году в Госдуме призывали проверить высказывания шоумена.