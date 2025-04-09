Минцифры предлагает сделать из "Почты России" сеть ПВЗ для маркетплейсов

Минцифры готовит дополнительные меры, чтобы финансово поддержать "Почту России". Пока финансово оздоровить почтового оператора не удается.

Поэтому ведомство разработало законопроект с поправками. Если они будут одобрены Госдумой, "Почта России":

- начнёт принимать электронные платежи без дополнительных комиссий со стороны кредитных организаций.

- станет уполномоченной организацией по доставке корреспонденции, счетов, газет и рекламных материалов в почтовые ящики многоквартирных домов. При этом по решению собрания собственников доставку почты могут осуществлять и другие операторы.

- все уведомления о почтовых отправлениях и платежах можно будет получать через личный кабинет на сайте и в приложении Почты России или на Госуслугах.

- получит возможность продажи безрецептурных лекарств, которые не требуют специальных условий хранения.

- усовершенствует графики работы своих отделений.

- маркетплейсы смогут доставлять товары через "Почту России" — отделения почтовой связи будут выполнять функцию ПВЗ.