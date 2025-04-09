09 Апреля 2025
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин и Герой РФ, начальник главного штаба «ЮНАРМИИ» Владислав Головин встретились в Астрахани

Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и Владислав Головин - Герой России, начальник главного штаба "Юнармии",  обсудили поддержку юнармейского движения в регионе. Сегодня в его состав входят более пяти тысяч ребят из каждого района области, которые являются призерами всероссийских и международных соревнований.

«В связи с происходящими событиями в нашей стране «ЮНАРМИЯ» набирает популярность среди молодежи», — отметил Игорь Бабушкин.

Также обсуждали вопросы организации помощи в адаптации бойцов СВО. Около 2 тысяч астраханцев курируют сотрудники фонда «Защитники Отечества». Кроме того, ветераны спецоперации и действующие военнослужащие участвуют в региональной кадровой программе «Победоносец».

Герой России Владислав Головин отметил, что Игорь Бабушкин, являясь офицером, как никто, понимает проблемы солдат и по праву назначен на должность председателя комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Справка. Военнослужащий с позывным «Струна» Владислав Головин находился в зоне боевых действий с первых дней СВО. Он командовал группами спецназа морской пехоты, участвуя в освобождении Мариуполя. Его бойцы однмии из первых зашли в город. Во время сражения Владислав Головин получил контузию, но продолжал прикрывать своих товарищей и выносить раненных солдат. В начале июня 2022 года разведгруппа офицера попала на минное поле. Военнослужащий лишился голени и был эвакуирован в госпиталь. Указом Президента РФ бойцу присвоили звание Героя России.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В настоящее время Владислав Головин преподает в Рязанском десантном училище, выпускником которого сам является. Также боец прошел курс обучения на управленческие должности в рамках президентской программы «Время героев». В декабре прошлого года был назначен начальником главного штаба «ЮНАРМИИ» России.

Теги: игорь бабушкин, владислав головин, юнармия, время героев, сво


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