Беспилотники ВСУ атаковали компрессорную станцию, обслуживающую "Турецкий поток"

ВСУ прошедшей ночью совершили атаку с применением восьми БПЛА на станцию "Кореновская" в Краснодарском крае, обеспечивающую газоснабжение газопровода "Турецкий поток", сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, все дроны сбиты, нанесение ущерба станции не допущено.

"Это была намеренная атака киевского режима на международный энергетический объект", - подчеркнули в МО.

В январе Киев пытался атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край). Эта станция обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны, заявляли в Минобороны РФ.