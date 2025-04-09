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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывший организатор питания в СУНЦ УрФУ просил прекратить производство по делу

Представитель ООО "Общественное питание" обратился в Свердловский областной суд с просьбой прекратить производство по делу СУНЦ УрФУ.

Напомним, что в марте в общежитии екатеринбургского лицея случилась вспышка острого гастроэнтерита. По данным Роспотребнадзора, ОКИ была обнаружена у 34 учащихся. У большинства заболевших выявили норовирус, этот же возбудитель был обнаружен у двух сотрудников пищеблока, а в работе самого пищеблока санврачи нашли массу нарушений. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Именно ООО "Общественное питание" оказывало услуги по организации питания в СУНЦ. После случившегося в антимонопольное ведомство поступило заявление от ВУЗа о включении сведений о данном ООО в реестр недобросовестных поставщиков.

13 марта СУНЦ УрФУ в одностороннем порядке расторг договор с пищеблоком, а Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность предприятия на 40 суток.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, представитель ООО обратился с жалобой на постановление суда и просил прекратить производство по делу. Суд, проверив материалы дела и доводы жалобы, оставил постановление без изменения.

Напомним, что к ООО "Общественное питание" готовится коллективный иск . Всем пострадавшим от работы пищеблока при СУНЦ УрФУ можно присоединиться для возмещения ущерба здоровью и компенсации морального вреда. Для этого нужно до 1 июня 2025 года заполнить заявление и предоставить ряд документов. Список необходимых документов и образец заявления опубликованы на сайте управления.

Теги: СУНЦ УрФУ, производство, суд


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