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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Обвиняемый в хулиганстве со стрельбой у храма в Екатеринбурге останется в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под арестом Романа Штадлера, обвиняемого в инциденте со стрельбой в центре Екатеринбурга. Его адвокаты настаивали на освобождении.

Напомним, вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма "Большой Златоуст" в центре уральской столицы. В тот же вечер Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство". Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман. Никакого сопротивления при задержании он не оказал.

20 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Штадлера под стражу. Однако адвокаты обвиняемого подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Они просили избрать другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Сам Роман участвовал в процессе по видеосвязи.

Роман Штадлер в суде(2025)|Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, после изучения материалов в описательно-мотивировочную часть постановления Ленинского райсуда был внесен ряд изменений. При этом апелляции адвокатов оставлены без удовлетворений. В СИЗО Штадлер будет находиться до 17 мая 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Его адвокат утверждает, что инцидент со стрельбой у храма произошел еще два года назад. А у СК есть данные, что мужчина уже устраивал стрельбу в нынешнем году.

Теги: стрельба, арест, храм, апелляции, облсуд


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