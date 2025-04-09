В Тюменской области заканчивают возведение защитной насыпи длиной 500 метров

В Викуловском районе продолжается подготовка к паводку. Вскоре будет полностью возведена защитная земляная насыпь высотой 2 м и длиной 500 м по улице Ишимской в селе Викулово.

В деревне Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения завершены работы по обустройству земляной насыпи, направленной на защиту населённого пункта в случае возможного паводка на реке Ишим. Протяжённость насыпи составила более 190 м.

"Завершили возведение ещё одного защитного сооружения на случай паводка на реке Ишим. Земляная насыпь протяжённостью более 700 м и высотой 1,4 м обустроена в селе Усть-Барсук Калининского сельского поселения", - сказал глава Викуловского района Андрей Лотов.

Также на территории района продолжаются противопожарные мероприятия. Главы сельских поселений напоминают жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее стало известно, что жители Тюменской области направили 100 обращений по вопросам паводка на горячую линию 122. Горячая линия начала работу 27 марта. Самые популярные вопросы за две недели: уровень воды в реках, попадает ли территория под ЧС, строительство дамб и других гидротехнических сооружений. Больше всего звонков поступило из Ишимского района и Ишима.