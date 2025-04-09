ЦБ не видит угрозы стагнации экономики из-за дорогих кредитов для бизнеса

Центральный банк России не видит угрозы стагнации экономики из-за недоступности кредитов для компаний. По мнению регулятора, компании стабильно увеличивают прибыль – значит, у них все хорошо. Также они могут развиваться, не прибегая к кредитованию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время дискуссии с депутатами Госдумы.

"Кредитование компаний выросло, несмотря на рост ключевой ставки. Ключевая ставка не разгоняет инфляцию. Глупо было бы отрицать, что растет стоимость обслуживания кредита. Но расходы компаний на инфляцию могут быть гораздо больше, поэтому важно сдерживать рост цен", - заявила Набиуллина.

Она также не согласна с тем, что деньги компаний лежат в банках "мертвым грузом", а не расходуются на развитие. "Депозиты предприятий в банках – это то, что они используют для расчетов. Остальное – краткосрочные депозиты (оборотные средства компаний). Да, эти деньги лежат в банках, но не мёртвым грузом – это фондирование кредитования. Эти деньги не выведены из экономики", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что в прошлом году компании направили на срочные депозиты только 6,6 трлн руб. из 60 трлн руб. полученной прибыли. Остальное же они пустили на развитие и инвестиции, полагает Набиуллина.