Начальник УФСИН Башкирии задержан по делу о превышении полномочий

Задержан глава УФСИН Башкирии Владислав Дзюба. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Дзюба вызвал подчиненных из числа руководителей управления и потребовал от них собрать ему премию из денег, выданных сотрудникам для представительских нужд управления. По данным следователей, речь идет о 3,4 млн рублей. Сотрудники собрали требуемую сумму с 68 подчиненных и передали ответственным за ее хранение.

В СК добавили, что решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста. Назначена служебная проверка.