09 Апреля 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Технику и снаряжение на сумму более 18 млн рублей передадут вологжане в зону СВО

По поручению Губернатора Вологодской области в регионе оказывают системную поддержку военнослужащим и их близким.

В частности, Волгодчина постоянно осуществляет поставку на передовую гуманитарной помощи, сбор которой ведет, в том числе, областная Противопожарная служба. 

«По запросам воинских подразделений формируем гуманитарные грузы в еженедельном режиме. В ближайшее время передадим еще три транспортных средства, квадрокоптеры, средства радиоэлектронной борьбы и снаряжение на сумму свыше 18 миллионов рублей. Все это крайне востребовано для выполнения боевых задач. Бойцы должны чувствовать наше тепло и поддержку и быть уверены, что мы делаем всё возможное для них и их близких в тылу», - сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Значительный вклад в поддержку ветеранов и бойцов, а также членов их семей вносит Вологодский филиал фонда «Защитники Отечества». Специалисты фонда обработали уже свыше 22 тысяч обращений по предоставлению услуг медицинской и социальной реабилитации, содействию в трудоустройстве, обеспечению жильём, оказанию помощи в оформлении выплат и компенсаций.

На данный момент в Вологодской области действуют 40 мер поддержки военнослужащих и их близких. Около 6 млрд рублей направлено на осуществление этой работы.

Сегодня единовременные выплаты заключившим контракт о военной службе составляют в общей сумме 1,205 млн рублей. Среди мер поддержки также возможность бесплатного проезда в отпуск и обратно; предоставление земельных участков бойцам, удостоенным звания Герой России, награжденным госнаградами; возмещение 50% расходов на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов их потребления ветеранам боевых действий. 

Форум "Патриоты Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Накануне.RU

С 2025 года увеличен размер ежемесячной социальной выплаты для вологжан, получивших инвалидность вследствие военной травмы. Так, для инвалидов I группы размер выплаты повышен до 23104,50 рублей, для инвалидов II группы – до 15403 рублей, для инвалидов III группы – до 7701,50 рублей. 

Получить консультацию по мерам поддержки участников СВО и членов их семей в Вологодской области можно по телефону «горячей линии» - 122, а также по телефонам 8 (8172) 23-99-70 и 8 (8172) 54-41-54. Подробная информация о доступных льготах и выплатах также размещена на сайте Правительства Вологодской области. 

Теги: зона сво, квадрокоптеры, меры поддержки, георгий филимонов, контракт на военную службу


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